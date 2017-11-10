Гуманитарную помощь для жильцов обрушившегося дома в Ижевске будут собирать в центре социального обслуживания

Принести одежду и другие необходимые пострадавшим вещи можно с 8:30.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске организовали централизованный сбор вещей для жильцов обрушившегося дома. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, гуманитарную помощь можно принести в комплексный центр социального обслуживания Первомайского района города. Он расположен по адресу: Удмуртская, 173.

Вещи и предметы первой необходимости будут принимать с 08:30 пятницы, 10 ноября.

Напомним, что накануне в Ижевске обрушилась часть дома №261 по улице Удмуртской. Предварительная причина – взрыв бытового газа. Интерфакс со ссылкой на источник сообщает о шести погибших, в том числе – двух детях.