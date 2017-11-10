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      Минздрав Удмуртии: при обрушении дома в Ижевске погибли шесть человек, в том числе один ребенок

      Гуманитарную помощь для жильцов обрушившегося дома в Ижевске будут собирать в центре социального обслуживания

      06:59, 10 ноября, 2017
      06:59, 10 ноября, 2017
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      #МЧС\n#общество\n#Ижевск\n#благотворительность\n#происшествие
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      Принести одежду и другие необходимые пострадавшим вещи можно с 8:30.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске организовали централизованный сбор вещей для жильцов обрушившегося дома. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, гуманитарную помощь можно принести в комплексный центр социального обслуживания Первомайского района города. Он расположен по адресу: Удмуртская, 173.

      Вещи и предметы первой необходимости будут принимать с 08:30 пятницы, 10 ноября.

      Напомним, что накануне в Ижевске обрушилась часть дома №261 по улице Удмуртской. Предварительная причина – взрыв бытового газа. Интерфакс со ссылкой на источник сообщает о шести погибших, в том числе – двух детях.                

      06:59, 10 ноября, 2017
      335
      0
      #МЧС\n#общество\n#Ижевск\n#благотворительность\n#происшествие

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