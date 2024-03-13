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При ударе дронов по нефтезаводу в Рязанской области пострадали два человека

09:59, 13 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
При ударе дронов по нефтезаводу в Рязанской области пострадали два человека
09:59, 13 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
91
0
#Рязанская область\n#дроны\n#беспилотники\n#Украина\n#тушение пожара\n#нефть\n#МЧС\n#пожар\n#пострадавшие\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
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На объекте произошел пожар.

Рязань. Рязанская область. Пожар вспыхнул на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотниками. Пострадали не менее двух человек, пишет Коммерсантъ со ссылкой на ТАСС.

Как написал в Telegram-канале глава региона Павел Малков, на месте работают оперативные службы, сам он тоже прибыл на объект.

Дежурный приемного отделения больницы скорой медицинской помощи Рязани сообщил, что в больницы госпитализировали двух человек в состоянии средней степени тяжести.

По данным РИА Новости, движение транспорта в сторону Рязанского нефтезавода перекрыто.

Напомним, 12 марта пожары из-за атак дронов ВСУ произошли на нефтебазе в Орле и на нефтеперерабатывающей установке в Кстово Нижегородской области.

09:59, 13 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
91
0
#Рязанская область\n#дроны\n#беспилотники\n#Украина\n#тушение пожара\n#нефть\n#МЧС\n#пожар\n#пострадавшие\n#СВО\n#спецоперация