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В прорыве дамбы в Орске обвинили грызунов

11:59, 09 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В прорыве дамбы в Орске обвинили грызунов
11:59, 09 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
242
0
#Оренбургская область\n#наводнение\n#МЧС\n#эвакуация\n#животные\n#строительство\n#потоп
Фото: 56.mchs.gov.ru
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Об этом заявил руководитель компании «Спецстрой-3».

Орск. Оренбургская область. Дамбу в городе Орске Оренбургской области могло прорвать из-за грызунов, прокопавших сквозную нору через сооружение. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора компании-подрядчика «Спецстрой-3» Сергея Комарова.

Возможную причину протечки, послужившей началом разрушения объекта, он назвал в беседе с корреспондентом издания. Конструктивных дефектов у плотины не было, заявил Комаров.

А мэр Орска Василий Козупица заверил «Известия», что инспектировал состояние дамбы за несколько дней до прорыва. По его словам, при подъеме воды примерно до половины высоты сооружения оно находилось в нормальном состоянии. 

Тем временем по факту размыва дамбы возбуждены уголовные дела о халатности и нарушении правил строительной безопасности.

Напомним, 5 апреля в Орске потоками воды размыло дамбу, в результате подтопило район Старый город. Началась эвакуация населения в пункты временного размещения. В больницы отправили 6 взрослых и 2 детей. В целом в Оренбургской области разлившаяся река Урал затопила более 10 тыс. жилых домов. Помимо Орска, пострадали Новотроицк, Оренбург и другие населенные пункты региона. Паводок угрожает также соседней Курганской области.

11:59, 09 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
242
0
#Оренбургская область\n#наводнение\n#МЧС\n#эвакуация\n#животные\n#строительство\n#потоп