Подвал здания на улице Пушкинской вспыхнул в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Подвал административного здания пострадал от огня в Ижевске. Инцидент произошел 1 марта на улице Пушкинской, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии.

Сообщение о возгорании поступило в 12:40. Когда пожарные прибыли к объекту, из подвала шел дым. Огонь охватил 8 квадратных метров, обгорела внутренняя отделка бойлерной.

Из здания самостоятельно вышли 7 человек. По предварительным данным, причиной возгорания могло послужить короткое замыкание электропроводов в компрессоре.

В МЧС настоятельно рекомендуют внимательно следить за состоянием электроприборов. Неисправность проводки нередко приводит к пожарам со значительным материальным ущербом и даже гибелью людей.