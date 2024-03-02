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Подвал здания на улице Пушкинской вспыхнул в Ижевске

17:03, 02 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Подвал здания на улице Пушкинской вспыхнул в Ижевске
17:03, 02 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
669
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#МЧС\n#пожар
Фото: t.me/mchsUR
669
0

Самостоятельно эвакуировались 7 человек.

Ижевск. Удмуртия. Подвал административного здания пострадал от огня в Ижевске. Инцидент произошел 1 марта на улице Пушкинской, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии.

Сообщение о возгорании поступило в 12:40. Когда пожарные прибыли к объекту, из подвала шел дым. Огонь охватил 8 квадратных метров, обгорела внутренняя отделка бойлерной. 

Из здания самостоятельно вышли 7 человек. По предварительным данным, причиной возгорания могло послужить короткое замыкание электропроводов в компрессоре.

В МЧС настоятельно рекомендуют внимательно следить за состоянием электроприборов. Неисправность проводки нередко приводит к пожарам со значительным материальным ущербом и даже гибелью людей.

17:03, 02 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
669
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#МЧС\n#пожар