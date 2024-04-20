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Пенсионера из Удмуртии привлекут к ответственности за поджог сухой травы

18:24, 20 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Пенсионера из Удмуртии привлекут к ответственности за поджог сухой травы
18:24, 20 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
234
0
#Удмуртия\n#Завьяловский район\n#МЧС\n#пожар\n#трава\n#административная ответственность\n#штрафы\n#поджог
Фото: vk.com/gumchspour
234
0

Мужчина развел костер для сжигания мусора.

Завьялово. Удмуртия. Неосторожное обращение с огнем привело к возгоранию сухой травы в деревне Байкузино Завьяловского района. О последствиях пожара сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По данным ведомства, 79-летний мужчина хотел сжечь в бочке скопивший на подворье мусор. Однако пламя не разгоралось, и пенсионер развел костер на открытом месте. Сильный ветер тут же разнес огонь по всему приусадебному участку. Площадь пожара составила 0,27 гектара. 

Как рассказал дознаватель Иван Маланьин, виновника возгорания привлекут к административной ответственности.

В ведомстве напомнили, что с 15 апреля до 30 июня 2024 года в Удмуртии действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено сжигать мусор и сухую растительность, а также разводить костры и готовить пищу на открытом огне, нарушителям грозят крупные штрафы.

18:24, 20 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
234
0
#Удмуртия\n#Завьяловский район\n#МЧС\n#пожар\n#трава\n#административная ответственность\n#штрафы\n#поджог