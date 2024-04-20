Пенсионера из Удмуртии привлекут к ответственности за поджог сухой травы

Завьялово. Удмуртия. Неосторожное обращение с огнем привело к возгоранию сухой травы в деревне Байкузино Завьяловского района. О последствиях пожара сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По данным ведомства, 79-летний мужчина хотел сжечь в бочке скопивший на подворье мусор. Однако пламя не разгоралось, и пенсионер развел костер на открытом месте. Сильный ветер тут же разнес огонь по всему приусадебному участку. Площадь пожара составила 0,27 гектара.

Как рассказал дознаватель Иван Маланьин, виновника возгорания привлекут к административной ответственности.

В ведомстве напомнили, что с 15 апреля до 30 июня 2024 года в Удмуртии действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено сжигать мусор и сухую растительность, а также разводить костры и готовить пищу на открытом огне, нарушителям грозят крупные штрафы.