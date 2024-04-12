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Жителей Оренбурга призвали эвакуироваться из-за паводка

15:29, 12 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Жителей Оренбурга призвали эвакуироваться из-за паводка
15:29, 12 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
76
0
#Оренбургская область\n#Оренбург\n#город\n#мэр\n#МЧС\n#наводнение\n#паводок\n#потоп\n#эвакуация
Фото: 56.mchs.gov.ru
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Уровень воды в реке Урал достиг уровня 11,43 метра.

Оренбург. Оренбургская область. Эвакуацию жителей ряда районов объявили в Оренбурге. Река Урал поднялась до 11,43 метра, пишет «Российская газета».

При этом опасный уровень составляет 9 метров 30 сантиметров. На улицах звучит сирена. Как пояснил мэр Оренбурга Сергей Салмин, это не учебная тревога. Срочно эвакуироваться предложено жителям ЖК Гранд-парк, поселков имени Куйбышева и Солнечный, 23-го и 24-го микрорайонов, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчинный городок.

Градоначальник попросил оренбуржцев покинуть дома, взяв с собой лишь документы, лекарства и вещи первой необходимости. 

«Положение критическое, не теряйте время», — подчеркнул Сергей Салмин.

Напомним, 10 апреля уровень реки Урал составлял 10 метров. Тогда в городе было подтоплено около 2 тыс. домов, эвакуировано 865 человек.

Помимо Оренбурга, в области подтоплены Орск, Новотроицк, другие населенные пункты. Жителей эвакуируют и обеспечивают материальной помощью. Ущерб оценен предварительно в 21 млрд рублей. В регион прибыл глава МЧС России Александр Куренков. 12 апреля он работает в Орске, где половодье началось раньше и уже пошло на спад. Метеорологи предполагают, что в столице региона паводковая ситуация достигла пика и далее выйдет на плато с последующим снижением подъема воды.

15:29, 12 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
76
0
#Оренбургская область\n#Оренбург\n#город\n#мэр\n#МЧС\n#наводнение\n#паводок\n#потоп\n#эвакуация