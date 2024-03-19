Торговый центр вспыхнул в Якутске

Якутск. Якутия. ТЦ «Дом торговли» загорелся в Якутске на улице Аммосова. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Якутии, людей в 4-этажном здании на момент возгорания не было.

К прибытию пожарных помещения внутри торгового центра были задымлены. Тушением занимались 53 человека личного состава с 12 единицами техники.

В итоге пожар удалось ликвидировать на площади 150 квадратных метров. Огонь повредил торговые павильоны на 3 этаже. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства возгорания выясняют дознаватели МЧС.