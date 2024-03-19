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Торговый центр вспыхнул в Якутске

10:32, 19 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Торговый центр вспыхнул в Якутске
10:32, 19 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
62
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#Якутия\n#происшествия\n#огонь\n#торговый центр\n#МЧС\n#пожар
Фото: 14.mchs.gov.ru
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Пожар ликвидировали на площади 150 квадратных метров.

Якутск. Якутия. ТЦ «Дом торговли» загорелся в Якутске на улице Аммосова. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Якутии, людей в 4-этажном здании на момент возгорания не было.

К прибытию пожарных помещения внутри торгового центра были задымлены. Тушением занимались 53 человека личного состава с 12 единицами техники. 

В итоге пожар удалось ликвидировать на площади 150 квадратных метров. Огонь повредил торговые павильоны на 3 этаже. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства возгорания выясняют дознаватели МЧС.

10:32, 19 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
62
0
#Якутия\n#происшествия\n#огонь\n#торговый центр\n#МЧС\n#пожар