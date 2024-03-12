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После возгорания атакованной дроном нефтебазы в Орле эвакуировали 17 жителей

09:57, 12 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
После возгорания атакованной дроном нефтебазы в Орле эвакуировали 17 жителей
09:57, 12 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
189
0
#Украина\n#Россия\n#Орловская область\n#дроны\n#беспилотники\n#нефть\n#пожар\n#МЧС\n#эвакуация\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
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Огонь охватил 100 квадратных метров, его тушат пожарным поездом.

Орел. Орловская область. Беспилотник ВСУ упал на территории нефтебазы в Орле, в результате вспыхнул пожар. Его ликвидацией заняты специалисты МЧС, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства области.

Сообщается, что огонь охватил площадь в 100 кв. м. К тушению привлечено 60 человек, 14 единиц техники, 4 высотных механизма и пожарный поезд. Пострадавших нет.

Ранее мэр Орла Юрий Парахин рассказал, что после падения беспилотника на объект топливно-энергетического комплекса из двух близлежащих многоэтажек эвакуировали 17 жителей. Их отправили в пункт временного размещения, пишут «Известия».  

Добавим, в ночь на 12 марта силы ПВО уничтожили и перехватили 25 дронов над Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской, Московской, Орловской и Тульской областями, проинформировали в Министерстве обороны России.

09:57, 12 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
189
0
#Украина\n#Россия\n#Орловская область\n#дроны\n#беспилотники\n#нефть\n#пожар\n#МЧС\n#эвакуация\n#СВО\n#спецоперация