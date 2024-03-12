После возгорания атакованной дроном нефтебазы в Орле эвакуировали 17 жителей

Орел. Орловская область. Беспилотник ВСУ упал на территории нефтебазы в Орле, в результате вспыхнул пожар. Его ликвидацией заняты специалисты МЧС, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства области.

Сообщается, что огонь охватил площадь в 100 кв. м. К тушению привлечено 60 человек, 14 единиц техники, 4 высотных механизма и пожарный поезд. Пострадавших нет.

Ранее мэр Орла Юрий Парахин рассказал, что после падения беспилотника на объект топливно-энергетического комплекса из двух близлежащих многоэтажек эвакуировали 17 жителей. Их отправили в пункт временного размещения, пишут «Известия».

Добавим, в ночь на 12 марта силы ПВО уничтожили и перехватили 25 дронов над Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской, Московской, Орловской и Тульской областями, проинформировали в Министерстве обороны России.