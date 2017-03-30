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      Великобритания запустила процедуру выхода из Евросоюза

      16:53, 30 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      16:53, 30 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      41
      0
      #политика\n#Евросоюз\n#Великобритания
      Фото: twitter.com/postacomtr
      41
      0

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, которое уведомляет о запуске процедуры Brexit.

      Лондон. Великобритания. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй запустила процедуру выхода страны из Европейского союза. Она подписала соответствующее письмо-уведомление на имя главы Евросовета Дональда Туска, сообщает «Лайф».

      В среду, 29 марта, британский постоянный представитель при Евросоюзе Тим Барроу передал письмо лично Дональду Туску.

      Ранее сообщалось, что Тереза Мэй может потребовать от Евросоюза 11 млрд долларов после запуска процедуры Brexit.

      16:53, 30 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      41
      0
      #политика\n#Евросоюз\n#Великобритания
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