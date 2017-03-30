Великобритания запустила процедуру выхода из Евросоюза

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, которое уведомляет о запуске процедуры Brexit.

Лондон. Великобритания. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй запустила процедуру выхода страны из Европейского союза. Она подписала соответствующее письмо-уведомление на имя главы Евросовета Дональда Туска, сообщает «Лайф».

В среду, 29 марта, британский постоянный представитель при Евросоюзе Тим Барроу передал письмо лично Дональду Туску.

Ранее сообщалось, что Тереза Мэй может потребовать от Евросоюза 11 млрд долларов после запуска процедуры Brexit.