В Ижевске на улице Холмогорова сгорела «Шевроле Нива»

Ижевск. Удмуртия. За сутки с 7 на 8 марта в Удмуртии зарегистрировано пять пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

На улице Холмогорова в Ижевске сгорел автомобиль «Шевроле Нива». Предварительной причиной возгорания стала неисправность систем, механизмов и узлов в моторном отсеке.

Помимо этого, в одной из жилых квартир в Завьялово сгорел натяжной потолок в ванной комнате. Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание электропроводов в вытяжном вентиляторе. В одной из Ижевских квартир на улице Пушкинская также из-за неисправности вентилятора уничтожена внутренняя отделка комнаты.

Также в селе Узи Селтинского района сгорели 80 рулонов соломы на площади 60 кв. м из-за неосторожного обращения с огнём неустановленными лицами.

МЧС Удмуртии рекомендует регулярно проверять состояние электропроводки в доме и установить пожарный извещатель.