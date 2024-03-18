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На Камчатке двое туристов пропали после схода лавины

10:03, 18 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
На Камчатке двое туристов пропали после схода лавины
10:03, 18 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
87
0
#Камчатка\n#туристы\n#лыжи\n#горы\n#МЧС\n#спасатели\n#поиск пропавших людей
Фото: pxhere.com
87
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В район происшествия выдвинулись спасатели.

Петропавловск-Камчатский. Камчатский край. Спасатели отправились на поиски пропавших при сходе лавины туристов-лыжников на Камчатке. Инцидент произошел днем 18 марта, передает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Зарегистрированная группа из 11 человек отправилась в ски-тур в районе перевала Красноармейский. Сильным порывом ветра туристов сбросило с гребня в кулуар, после чего на них сошла лавина. 9 человек сумели выбраться из-под снега, двое пропали. Найти их самостоятельно участники похода не смогли и вызвали спасателей.

К поискам приступили сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России, поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и специализированной пожарно-спасательной части с кинологическим расчетом, а также спасатели поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД». 

10:03, 18 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
87
0
#Камчатка\n#туристы\n#лыжи\n#горы\n#МЧС\n#спасатели\n#поиск пропавших людей