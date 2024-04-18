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Главу МЧС Чечни задержали на КПП в Дагестане

10:07, 18 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Главу МЧС Чечни задержали на КПП в Дагестане
10:07, 18 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
55
0
#Дагестан\n#Чечня\n#МЧС\n#полиция\n#ДПС\n#КПП\n#задержание
Фото: pxhere.com
55
0

Водитель отказался остановиться и пытался наехать на сотрудников ДПС.

Махачкала. Дагестан. Сотрудники ДПС задержали в Дагестане министра МЧС Чечни генерал-майора Алихана Цакаева. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 14 апреля на контрольно-пропускном пункте «Герзель». Черный внедорожник Цакаева привлек внимание сотрудников ДПС из-за подозрительной езды. При этом водитель отказался остановиться и пытался таранить полицейских. Автомобиль остановили при помощи технических средств, водителя вытащили и зафиксировали на асфальте. Министра в итоге отпустили без медосвидетельствования.

Власти Чечни данную информацию не комментировали.

Алихан Цакаев возглавил Главное управление МЧС России по Чеченской Республике в 2022 году, имеет звание генерал-майора внутренней службы.

10:07, 18 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
55
0
#Дагестан\n#Чечня\n#МЧС\n#полиция\n#ДПС\n#КПП\n#задержание