МЧС Удмуртии опровергло информацию о взрыве в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске экстренные службы опровергли информацию о взрыве в городке Машиностроителей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Удмуртии.

Информация появилась 13 марта в сообществе «Подслушано Ижевск». В записи говорилось про взрыв газового баллона на крыше пятиэтажки.

«Сообщаем, что данная информация является недостоверной и не соответствует действительности», — прокомментировали в МЧС по Удмуртии.

Более того, сотрудники МЧС призвали следить за актуальной информацией в официальном аккаунте ГУ МЧС России по Удмуртии в Телеграм.