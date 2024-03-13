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МЧС Удмуртии опровергло информацию о взрыве в Ижевске

20:30, 13 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
МЧС Удмуртии опровергло информацию о взрыве в Ижевске
20:30, 13 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#МЧС\n#фейки\n#Ижевск
Фото: ИА «Сусанин»
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В одном из популярных сообществ «ВКонтакте» появилась ложная информация о взрыве газового баллона.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске экстренные службы опровергли информацию о взрыве в городке Машиностроителей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Удмуртии.

Информация появилась  13 марта в сообществе «Подслушано Ижевск». В записи говорилось про взрыв газового баллона на крыше пятиэтажки.

«Сообщаем, что данная информация является недостоверной и не соответствует действительности», — прокомментировали в МЧС по Удмуртии.

Более того, сотрудники МЧС призвали следить за актуальной информацией в официальном аккаунте ГУ МЧС России по Удмуртии в Телеграм.

20:30, 13 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
301
0
#МЧС\n#фейки\n#Ижевск