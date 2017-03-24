Удмуртия в минуту: нарушитель на Porsche и паводок в Ижевске

Обзор самых важных и интересных событий минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. Полицейские нашли водителя, который ездил по тротуару Ижевска на Порше. Мужчина сейчас находится в Москве. Правоохранители занимаются вопросом привлечения его к ответственности. Инцидент произошел в 2016 году. Об этом и других событиях в традиционной рубрике от корреспондентов «Сусанина».

Удмуртия в минуту 24 марта 2017 года Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Пострадавшие в ДТП:

Три человека получили травмы при столкновении грузовика и легкового авто на Воткинском шоссе в Ижевске. Авария произошла вечером в пятницу, 24 марта, недалеко от поворота на ТЭЦ-2. На место прибыла «Скорая помощь».

На вооружении:

Минобороны России рассмотрит вопрос о принятии на вооружение пистолета Лебедева. Об этом сообщил главком Сухопутных войск Олег Салюко’в. Оружие разрабатывают на концерне «Калашников» в Ижевске.

Производство авто:

Ижевский автозавод запустит производство универсала Vesta SW в июне 2017 года. Автомобиль в камуфляжной пленке цвета «Лайм» уже заметили на улицах Тольятти. Серийное производство Весты началось в Ижевске осенью 2015 года.

Паводок в городе:

На случай сильного паводка в резервном фонде Ижевска предусмотрели 8 млн рублей. Эти деньги израсходуют на оплату первоочерёдных поисково-спасательных работ. Эвакуировать людей будут в здания санаториев.

Штраф за премию:

Выписывавшую себе премию балезинскую чиновницу оштрафовали на 25 тыс рублей. Женщину признали виновной в служебном подлоге и превышении должностных полномочий.