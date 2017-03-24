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      Удмуртия в минуту: нарушитель на Porsche и паводок в Ижевске

      18:10, 24 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      18:10, 24 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      89
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Минобороны\n#Ижавто\n#паводок\n#авария\n#Удмуртия\n#итоги\n#происшествие\n#Картина дня
      89
      0

      Обзор самых важных и интересных событий минувшего дня.

      Ижевск. Удмуртия. Полицейские нашли водителя, который ездил по тротуару Ижевска на Порше. Мужчина сейчас находится в Москве. Правоохранители занимаются вопросом привлечения его к ответственности. Инцидент произошел в 2016 году. Об этом и других событиях в традиционной рубрике от корреспондентов «Сусанина».

      Удмуртия в минуту 24 марта 2017 года

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Пострадавшие в ДТП:

      Три человека получили травмы при столкновении грузовика и легкового авто на Воткинском шоссе в Ижевске. Авария произошла вечером в пятницу, 24 марта, недалеко от поворота на ТЭЦ-2. На место прибыла «Скорая помощь».

      На вооружении:

      Минобороны России рассмотрит вопрос о принятии на вооружение пистолета Лебедева. Об этом сообщил главком Сухопутных войск Олег Салюко’в. Оружие разрабатывают на концерне «Калашников» в Ижевске.

      Производство авто:

      Ижевский автозавод запустит производство универсала Vesta SW в июне 2017 года. Автомобиль в камуфляжной пленке цвета «Лайм» уже заметили на улицах Тольятти. Серийное производство Весты началось в Ижевске осенью 2015 года.

      Паводок в городе:

      На случай сильного паводка в резервном фонде Ижевска предусмотрели 8 млн рублей. Эти деньги израсходуют на оплату первоочерёдных поисково-спасательных работ. Эвакуировать людей будут в здания санаториев.

      Штраф за премию:

      Выписывавшую себе премию балезинскую чиновницу оштрафовали на 25 тыс рублей. Женщину признали виновной в служебном подлоге и превышении должностных полномочий.

      18:10, 24 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      89
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Минобороны\n#Ижавто\n#паводок\n#авария\n#Удмуртия\n#итоги\n#происшествие\n#Картина дня
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