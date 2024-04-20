Удмуртия собирает гуманитарную помощь для Оренбуржья

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии объявлен сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводка жителей Оренбургской области. Вещи принимают на базе Службы гражданской защиты республики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Требуются, в частности, средства личной гигиены и бытовая химия. Для отправки в пострадавшую область примут детские подгузники, предметы женской гигиены, влажные и бумажные салфетки, зубные щетки и пасты, туалетную бумагу, средства дезинфекции помещений (хлорка), а также стиральные порошки.

Все эти вещи и предметы должны быть в упаковке производителя, их примут по адресу: Ижевск, улица Песочная, дом 17 с 8:00 до 17:00 часов 20-22 апреля. Информацию можно уточнить по телефону 8 (912) 876 31 51.

Кроме того, можно перечислить средства в Фонд пожарной безопасности и ликвидации ЧС, которые также пойдут на закупку средств личной гигиены и бытовой химии для жителей Оренбуржья.

Номер расчетного счёта: 40703810768000000438

ОГРН: 1161832066318

ИНН/КПП: 1831179969/183101001

Корреспондентский счёт: 30101810400000000601

БИК: 049401601

Назначение платежа:

Благотворительное пожертвование на помощь пострадавшим от паводков в Оренбургской области в 2024 г, НДС не облагается.

Напомним, ранее Удмуртия уже направила в пострадавший от половодья Орск партию бутилированной питьевой воды, корма и средства для домашних животных. Также помогать ликвидировать последствия наводнения в Оренбуржье отправились добровольцы Колледжа государственной и муниципальной службы.