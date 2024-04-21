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Вода вновь стала подниматься на крупных реках Удмуртии

12:00, 21 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Вода вновь стала подниматься на крупных реках Удмуртии
12:00, 21 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
360
0
#Удмуртия\n#Игринский район\n#паводок
Фото: t.me/yaroslav_semenov
360
0

В Игринском районе республики паводок угрожает подтопить более полусотни придомовых территорий.

Ижевск. Удмуртия. В реках Удмуртии вновь начался подъём уровня воды. О мониторинге паводка сообщил в соцсетях премьер-министр республики Ярослав Семёнов.

«Вода снова поднимается на Каме, Сиве, Иже, Чепце и Лозе. В Игринском районе есть подтопления придомовых территорий райцентра на улицах Мичурина, Луговая, Крупской, 2-я и 3-я Набережная, Победы. По прогнозу, подтопить может до 67 придомовых территорий. Ситуация на контроле», — сообщил глава правительства УР.

Он подчеркнул, что районная администрация заготовила песок, пиломатериалы и мешки для возведения плотин, до жителей доведена информация о пунктах временного размещения, проведена ревизия плавсредств.

Людям в зоне подтопления рекомендовано подготовить запасы продуктов и лекарств, перенести на верхние этажи ценные вещи.

«Напоминаю, если требуется помощь в связи с подтоплением, необходимо обратиться в ЕДДС своего района. При угрозе жизни и здоровью — 112», — написал Ярослав Семёнов.

12:00, 21 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
360
0
#Удмуртия\n#Игринский район\n#паводок