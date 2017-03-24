  • $ 57.52 ↓
  • € 62.1 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Минобороны рассмотрит вопрос о принятии на вооружение ижевского пистолета Лебедева

      15:11, 24 марта, 2017
      Григорий Глухов
      15:11, 24 марта, 2017
      Григорий Глухов
      95
      0
      #промышленность\n#Минобороны\n#Концерн Калашников\n#ОПК
      Фото: commons.wikimedia.org (Vitaly V. Kuzmin)
      95
      0

      Сейчас оружие проходит испытания.

      Ижевск. Удмуртия. Министерство обороны России обязательно рассмотрит вопрос о принятии на вооружение пистолета Лебедева, разрабатываемого на концерне «Калашников» в Ижевске. Об этом, со ссылкой на главкома Сухопутных войск Олега Салюкова, сообщает «Интерфакс».

      В пятницу, 24 марта, Салюков познакомился с работой оборонного предприятия. Во время визита на завод представитель российского силового ведомства сказал, что предприятие «на сто процентов выполняет все задачи, которые ему поставлены». В частности, речь идет о госпрограмме вооружений, а также о гособоронзаказе.

      «Более того, сейчас они выходят с новыми, инновационными предложениями, которые в дальнейшем могут быть применимы в войсках», - сказал Олег Салюков.

      Он пояснил, что новые разработки концерна касаются, как стрелкового оружия, так и «смежных с ним отраслей».

      «Если говорить о новом стрелковом оружии, то пистолет Лебедева (ПЛ-15), который сейчас проходит испытания, обладает хорошей кучностью стрельбы, неплохой эргономикой, плавностью спускового крючка. Обязательно рассмотрим вопрос о его принятии на вооружение», - рассказал главком Сухопутных войск России.

      Пистолет Лебедева разрабатывался коллективом конструкторов концерна «Калашников» для нужд российских силовых структур. Дмитрий Лебедев, чью фамилию носит оружие, был учеником стрелка, тренера и конструктора спортивного оружия Ефима Хайдурова.  Лебедев в течение нескольких лет занимается разработкой экспериментальных пистолетов. 

      15:11, 24 марта, 2017
      Григорий Глухов
      95
      0
      #промышленность\n#Минобороны\n#Концерн Калашников\n#ОПК
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа