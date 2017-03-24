Минобороны рассмотрит вопрос о принятии на вооружение ижевского пистолета Лебедева

Сейчас оружие проходит испытания.

Ижевск. Удмуртия. Министерство обороны России обязательно рассмотрит вопрос о принятии на вооружение пистолета Лебедева, разрабатываемого на концерне «Калашников» в Ижевске. Об этом, со ссылкой на главкома Сухопутных войск Олега Салюкова, сообщает «Интерфакс».

В пятницу, 24 марта, Салюков познакомился с работой оборонного предприятия. Во время визита на завод представитель российского силового ведомства сказал, что предприятие «на сто процентов выполняет все задачи, которые ему поставлены». В частности, речь идет о госпрограмме вооружений, а также о гособоронзаказе.

«Более того, сейчас они выходят с новыми, инновационными предложениями, которые в дальнейшем могут быть применимы в войсках», - сказал Олег Салюков.

Он пояснил, что новые разработки концерна касаются, как стрелкового оружия, так и «смежных с ним отраслей».

«Если говорить о новом стрелковом оружии, то пистолет Лебедева (ПЛ-15), который сейчас проходит испытания, обладает хорошей кучностью стрельбы, неплохой эргономикой, плавностью спускового крючка. Обязательно рассмотрим вопрос о его принятии на вооружение», - рассказал главком Сухопутных войск России.

Пистолет Лебедева разрабатывался коллективом конструкторов концерна «Калашников» для нужд российских силовых структур. Дмитрий Лебедев, чью фамилию носит оружие, был учеником стрелка, тренера и конструктора спортивного оружия Ефима Хайдурова. Лебедев в течение нескольких лет занимается разработкой экспериментальных пистолетов.