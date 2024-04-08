Паводок размыл мост в удмуртском селе Мушак, пришлось перекрыть движение

Ижевск. Удмуртия. Обстановка по паводку в Удмуртии в целом спокойная. Об этом 8 апреля сообщил в соцсетях премьер-министр республики Ярослав Семёнов.

«Однако проблема с улицей Октябрьской в селе Мушак в Киясовском районе усугубилась. Талые воды продолжают размывать её основание. В связи с повреждением дорожного полотна движение автотранспорта по дороге полностью ограничено, в районе введён режим повышенной готовности. С сегодняшнего дня приступаем к восстановительным работам, буду держать вас в курсе», — написал глава правительства УР.

По его словам, за сутки прирост уровня воды в крупных реках составил от 2 до 8 см. И только Чепца «подросла» на 26 см, но задел ещё очень большой, так что всё под контролем.

На Ижевском пруду запас — 1,5 м. С 5 апреля приток воды увеличился почти в два раза.

«Сегодня загрузили первую партию гуманитарной помощи для Оренбургской области. Подтопленному Орску везём чистую воду местных производителей», — также сообщил Ярослав Семёнов.