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      На случай сильного паводка в резервном фонде Ижевска предусмотрели 8 млн рублей

      12:17, 24 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      12:17, 24 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      174
      0
      #бюджет\n#Ижевск\n#паводок\n#ПСС\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
      Фото: @arzik2
      174
      0

      Также на случай эвакуации людей в городе определили пять пунктов, вместимостью 600 человек.

      Ижевск. Резервный фонд столицы Удмуртии на случай возникновения ЧС в период паводка составит 8 млн рублей. Как сообщил во время пресс-конференции замначальника отдела предупреждения чрезвычайных ситуации управления гражданской защиты администрации Ижевска Антон Колпаков, также на случай эвакуации людей в городе определили пять пунктов, вместимостью 600 человек.

      «В муниципальном бюджете утвержден резервный фонд администрации города Ижевска – 8 млн рублей. Это деньги будут израсходованы на оплату первоочерёдных поисково-спасательных работ», -сказал Колпаков.

      По его словам, в случае экстренной эвакуации, людей будут размещать в санаториях «Металлург», «Энергетик», «Нефтяник», а также в ижевском агростроительном и автотранспортном техникумах. Помимо этого, в резерве у спасателей имеется санаторий-профилакторий «Ижнефтемаш», «Сосновый», «Строитель» и «Голубой вагон».

      «Общая группировка на паводок 2017 года включает в себя 1204 человека, 160 автомобилей, 117 единиц инженерной техники. В организация города имеется 109 плавсредств вместимостью 772 человека для проведения аварийно-спасательных работ», - отметил также Антон Колпаков. 

      12:17, 24 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      174
      0
      #бюджет\n#Ижевск\n#паводок\n#ПСС\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
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