На случай сильного паводка в резервном фонде Ижевска предусмотрели 8 млн рублей

Также на случай эвакуации людей в городе определили пять пунктов, вместимостью 600 человек.

Ижевск. Резервный фонд столицы Удмуртии на случай возникновения ЧС в период паводка составит 8 млн рублей. Как сообщил во время пресс-конференции замначальника отдела предупреждения чрезвычайных ситуации управления гражданской защиты администрации Ижевска Антон Колпаков, также на случай эвакуации людей в городе определили пять пунктов, вместимостью 600 человек.

«В муниципальном бюджете утвержден резервный фонд администрации города Ижевска – 8 млн рублей. Это деньги будут израсходованы на оплату первоочерёдных поисково-спасательных работ», -сказал Колпаков.

По его словам, в случае экстренной эвакуации, людей будут размещать в санаториях «Металлург», «Энергетик», «Нефтяник», а также в ижевском агростроительном и автотранспортном техникумах. Помимо этого, в резерве у спасателей имеется санаторий-профилакторий «Ижнефтемаш», «Сосновый», «Строитель» и «Голубой вагон».

«Общая группировка на паводок 2017 года включает в себя 1204 человека, 160 автомобилей, 117 единиц инженерной техники. В организация города имеется 109 плавсредств вместимостью 772 человека для проведения аварийно-спасательных работ», - отметил также Антон Колпаков.