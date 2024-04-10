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Эксперт: в Ижевске чего-то сверх ординарного по паводку ожидать уже не приходится

10:00, 10 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Эксперт: в Ижевске чего-то сверх ординарного по паводку ожидать уже не приходится
10:00, 10 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
249
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#паводок
Фото: Дмитрий Адаховский
249
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Уровень воды в реках далёк от критических отметок.

Ижевск. Удмуртия. Старший преподаватель кафедры общей экологии УдГУ Дмитрий Адаховский продолжает вести наблюдения за прохождением паводка в Ижевске на примере реки Позимь. По его данным, уровень реки остаётся низким.

«На Позими же всё спокойно. Вчера как всегда незаметно сошёл лёд, уровень реки низкий +118 см относительно зимней межени», — написал эколог.

По его словам, угрожающий размах паводок приобретает при уровне воды 180-190 см. Последний раз такое было в 2016 году, когда уровень реки составил +195 см.

«Чего-то сверх ординарного по паводку в этом году ожидать уже не приходится, хотя лесная вода ещё не пошла», — отметил Адаховский.

10:00, 10 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
249
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#паводок