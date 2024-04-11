Уровень воды в реках северной половины Удмуртии поднимается на 36 см в сутки

Ижевск. Удмуртия. С приходом тепла в реки Удмуртии пошло ещё больше талой воды. Особенно сильный прирост уровня водоёмов заметен в северной половине республики. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Уровень воды в реках северной части Удмуртии на данный момент прирастает до 36 см в сутки. Незначительный спад отмечается на реке Сива. На 20 см в сутки уменьшается уровень воды в реке Адамка.

Высота воды в реках республики не превышает опасных отметок.

Напомним, эколог Дмитрий Адаховский рассказал, что от паводка в Ижевске можно уже ничего сверх ординарного не ждать. Однако локальные проблемы весеннее половодье кое-где всё же принесло. Например, в селе Мушак Киясовского района талыми водами размыло дорогу.