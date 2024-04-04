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В Вавожском районе закрыли проезд по Гуляевскому мосту

16:00, 04 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Вавожском районе закрыли проезд по Гуляевскому мосту
16:00, 04 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
99
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#Вавожский район\n#паводок\n#мост
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
99
0

Организуют лодочную переправу через реку Вала.

Вавож. Удмуртия. В Вавожском районе закрыли проезд по Гуляевскому мосту из-за затопления. Об этом сообщает администрация района.

Взамен проезда организуют лодочную переправу для транспортировки жителей с одного берега реки Вала на другой. Кроме того, установлен график подвоза продуктов от Вавожского РайПО. Школьников перевели на дистанционное обучение.

Помимо этого, к деревне Гуляево организован подъезд через Вавож – Нюрдор-Котья – Лыстем – Какмож – Нижний Юсь – Гуляевская железнодорожная площадка – Гуляево, сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов в соцсетях.

Администрация Вавожского района просит в случаях подтопления жилых домов и приусадебных участков сообщать в ЕДДС Вавожского района по номеру 8 (34155) 3-09-90 (круглосуточно).

Напомним, пик паводка в Удмуртии ожидается с 15 по 20 апреля, сообщает МЧС по Удмуртии. Возможно затопление посёлков Балезино, Игра, Яган. 

Шесть районов Удмуртии до сих пор не готовы к паводку.

16:00, 04 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
99
0
#Вавожский район\n#паводок\n#мост