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В Игринском районе паводок не повлиял на качество воды в водопроводе

10:30, 22 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Игринском районе паводок не повлиял на качество воды в водопроводе
10:30, 22 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
125
0
#Игра\n#Удмуртия\n#паводок\n#река
Фото: vk.com/semenov_yaroslav78
125
0

Все взятые пробы соответствуют нормам.

Игра. Удмуртия. Сотрудники Роспотребнадзора проверили качество воды в Игринском районе. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии. 

Напомним, что 21 апреля уровень воды в реке Лоза поднялся. В результате 57 придомовых территорий частных хозяйств оказались подтоплены. По данным на утро 22 апреля, вода охватила 120 придомовых территорий посёлка. 

Сотрудники Роспотребнадзора контролируют качество воды в районе. Они отобрали пробы из разводящей сети и исследовали их по микробиологическим показателям. Все пробы соответствуют гигиеническим требованиям. 

Специалисты продолжат контролировать качество воды из систем централизованного водоснабжения, распределительной сети и подземных источников Игринского района. 

10:30, 22 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
125
0
#Игра\n#Удмуртия\n#паводок\n#река