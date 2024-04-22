В Игринском районе паводок не повлиял на качество воды в водопроводе

Игра. Удмуртия. Сотрудники Роспотребнадзора проверили качество воды в Игринском районе. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Напомним, что 21 апреля уровень воды в реке Лоза поднялся. В результате 57 придомовых территорий частных хозяйств оказались подтоплены. По данным на утро 22 апреля, вода охватила 120 придомовых территорий посёлка.

Сотрудники Роспотребнадзора контролируют качество воды в районе. Они отобрали пробы из разводящей сети и исследовали их по микробиологическим показателям. Все пробы соответствуют гигиеническим требованиям.

Специалисты продолжат контролировать качество воды из систем централизованного водоснабжения, распределительной сети и подземных источников Игринского района.