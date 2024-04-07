Выплаты пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья начнутся с 8 апреля

Орск. Оренбурская область. С понедельника начнутся выплаты пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области. Об этом сообщает «МИР 24».

На данный момент, от пострадавших через портал госуслуг принято 6 401 заяление.

Важный вопрос – организовать работу, чтобы оперативно оказать необходимую помощь гражданам. Для этого будут созданы комиссии по оценке ущерба параллельно с процессом подачи заявлений граждан», – рассказал глава МЧС Александр Куренков.

Выплаты обещают начать уже с 8 апреля.