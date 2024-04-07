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Выплаты пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья начнутся с 8 апреля

18:03, 07 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Выплаты пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья начнутся с 8 апреля
18:03, 07 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
29
0
#Оренбургская область\n#паводок
Фото: ИА «Сусанин»
29
0

Пострадавшие подали 6 401 заявление на портале госуслуг.

Орск. Оренбурская область. С понедельника начнутся выплаты пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области. Об этом сообщает «МИР 24».

На данный момент, от пострадавших через портал госуслуг принято 6 401 заяление.

Важный вопрос – организовать работу, чтобы оперативно оказать необходимую помощь гражданам. Для этого будут созданы комиссии по оценке ущерба параллельно с процессом подачи заявлений граждан», – рассказал глава МЧС Александр Куренков.

Выплаты обещают начать уже с 8 апреля.

18:03, 07 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
29
0
#Оренбургская область\n#паводок