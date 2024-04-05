Мост через Шихостанку закрыли в Киясовском районе Удмуртии из-за подъёма воды

Киясово. Удмуртия. В Киясовском районе Удмуртии закрыли движение по мосту через реку Шихостанку на дороге «Бураново – Киясово – Аксарино». Об этом сообщил в соцсетях премьер-министр республики Ярослав Семёнов 5 апреля.

«С сегодняшнего дня из-за подъёма уровня воды и риска размыва конструкции закрываем движение по временной объездной дороге через реку Шихостанка. Для всех транспортных средств организован объезд опасного участка через населённый пункт Киясово по автодорогам «Бураново – Киясово» и «Сарапул – Киясово». В 2025 году мост капитально отремонтируем», — написал глава правительства региона.

Он подчеркнул, что ближайшие дни будет начинать со сводки по паводку за сутки. Так, за ночь почти на метр поднялся уровень реки Адамки в Грахово, на 80 см — реки Нылга, на 76 см — реки Вала в Вавоже.

«Тем не менее, эти отметки пока далеки от критических. Наблюдаем за развитием ситуации. Практически завершены работы по взрыву льда на реках, сегодня — последний объект», — проинформировал премьер-министр.

Напомним, накануне закрыли проезд через Валу также в Вавожском районе по Гуляевскому мосту.