В Сарапульском районе паводок размыл автодорогу

Сигаево. Удмуртия. 12 апреля на автодороге у села Выезд Сарапульского района в направлении с. Киясово произошло разрушение асфальтового покрытия. Дорогу подмыл паводок. Об этом в соцсетях сообщил вице-премьер республиканского правительства Игорь Асабин.

Дорожники оперативно приступили к восстановительным работам. Была задействована тяжелая техника: самосвал, экскаватор и погрузчик. Ремонт поврежденного участка шел всю ночь.

UPD: аварийный участок восстановили.

На утро 13 апреля последствия разрушения ликвидированы.