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В Сарапульском районе паводок размыл автодорогу

09:37, 13 апреля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
В Сарапульском районе паводок размыл автодорогу
09:37, 13 апреля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
386
0
#дорога\n#ремонт дорог\n#паводок\n#Сарапульский район
Фото: Игорь Асабин
386
0

Дорожники всю ночь работали на месте разрушения у села Выезд.

Сигаево. Удмуртия. 12 апреля на автодороге у села Выезд Сарапульского района в направлении с. Киясово произошло разрушение асфальтового покрытия. Дорогу подмыл паводок. Об этом в соцсетях сообщил вице-премьер республиканского правительства  Игорь Асабин. 

Дорожники оперативно приступили к восстановительным работам. Была задействована тяжелая техника: самосвал, экскаватор и погрузчик. Ремонт поврежденного участка шел всю ночь.

UPD: аварийный участок восстановили.

На утро 13 апреля последствия разрушения ликвидированы. 

09:37, 13 апреля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
386
0
#дорога\n#ремонт дорог\n#паводок\n#Сарапульский район