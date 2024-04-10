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Эколог из Удмуртии объяснил факторы разрушительного паводка на Южном Урале

11:30, 10 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Эколог из Удмуртии объяснил факторы разрушительного паводка на Южном Урале
11:30, 10 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
214
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Оренбургская область\n#паводок
Фото: Дмитрий Адаховский
214
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Пострадавшие районы находятся в зоне чрезвычайно опасных наводнений.

Ижевск. Удмуртия. Старший преподаватель кафедры общей экологии УдГУ Дмитрий Адаховский рассказал о трёх факторах, приведших к разрушительному паводку в Оренбургской области. Об этом написал в своих соцсетях.

Если взглянуть на карту остроты наводнений, то Южный Урал и Орск находятся в зоне чрезвычайно опасных паводков (малиновый цвет). Это основывается на ровном рельефе и наличии реки Урал, которая собирает воду с многоснежных территорий. К примеру, Удмуртия относится к зоне малоопасных паводков (зелёный цвет).

В этом году на Южном Урале сложились три неблагоприятных фактора.

«Высокие запасы снега в верхнем течении Урала, незначительное количество снега, вызвавшее промерзание почвы, и резкое потепление. Всё это и привело к таким последствиям, которые в силу их крайней редкости и интенсивности невозможно ни регулировать, ни избежать. Прогнозировать же в принципе можно, но для этого нужны усилия и общая интеллектуальная активность», — написал Адаховский.

11:30, 10 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
214
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Оренбургская область\n#паводок