Эколог из Удмуртии объяснил факторы разрушительного паводка на Южном Урале

Ижевск. Удмуртия. Старший преподаватель кафедры общей экологии УдГУ Дмитрий Адаховский рассказал о трёх факторах, приведших к разрушительному паводку в Оренбургской области. Об этом написал в своих соцсетях.

Если взглянуть на карту остроты наводнений, то Южный Урал и Орск находятся в зоне чрезвычайно опасных паводков (малиновый цвет). Это основывается на ровном рельефе и наличии реки Урал, которая собирает воду с многоснежных территорий. К примеру, Удмуртия относится к зоне малоопасных паводков (зелёный цвет).

В этом году на Южном Урале сложились три неблагоприятных фактора.

«Высокие запасы снега в верхнем течении Урала, незначительное количество снега, вызвавшее промерзание почвы, и резкое потепление. Всё это и привело к таким последствиям, которые в силу их крайней редкости и интенсивности невозможно ни регулировать, ни избежать. Прогнозировать же в принципе можно, но для этого нужны усилия и общая интеллектуальная активность», — написал Адаховский.