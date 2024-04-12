В селе Яган началось подтопление придомовых территорий

Малая Пурга. Удмуртия. Уровень воды в реках Удмуртии продолжает расти. Пик паводка ожидается уже на следующей неделе. Об этом сообщил глава регионального правительства Ярослав Семёнов.

Кама в районе Сарапула поднялась на 78 см, река Чепца в районе Глазова — на 60 см, река Лоза у Игры — на 33 см, река Иж в районе Селычки — на 27 см. С повышением температуры воздуха был увеличен водосброс Ижевского пруда. Следствием этого стало подтоплением придомовых территорий в селе Яган.

Как сообщил глава района Александр Деев, вода подошла к участкам в прибрежной зоне. В селе Яган подтоплено 9 огородов. Угрозы затопления жилых домов пока нет.

Уровень воды в реке Иж в этом месте достигает 3,5 метров.