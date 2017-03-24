«Отличившийся» в Ижевске водитель Porsche Cayenne перебрался в Москву

Видеозапись в авто, объезжавшим пробку на улице Удмуртской по тротуару, была сделана в марте 2016 года.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники Госавтоинспекции Удмуртии выяснили, кто находился за рулем Porsche Cayenne (Порше Кайен), объезжавшего по тротуару пробку на улице Удмуртской. Как рассказал информагентству «Сусанин» руководитель первого отдела Управления ГИБДД по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин, в ходе проведенной проверки стало известно, что видеозапись была сделана в марте 2016 года.

«В объектив камеры попал баннер, который висел там в марте 2016 года. Автомобиль мы установили, водитель находится в Москве. В настоящее время мы занимаемся вопросом привлечения его к ответственности», - отметил Вычужанин.

По его словам, правоохранители поручили московским коллегам опросить молодого человека. После этого будет решаться вопрос о привлечении автолюбителя к ответственности.

Автомобилист в Ижевске объехал пробку по тротуару Uploaded by ИА Сусанин on 2017-03-21.

Напомним, видеозапись происшествия появилась в социальной сети «ВКонтакте» в начале недели и вызвала возмущение горожан.