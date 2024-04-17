Власти Кургана рекомендовали жителям микрорайона Тополя срочно эвакуироваться

Курган. Курганская область. К срочной эвакуации призвали городские власти жителей микрорайона Тополя в Кургане. Причина – резкое повышение уровня реки Тобол, передает телеканал «360 градусов».

По данным на утро 17 апреля река Тобол в окрестностях Кургана поднялась до 865 сантиметров – это выше опасной отметки. Эвакуация в городе началась заблаговременно – дома покинула часть жителей затопленных микрорайонов Челноково, Храпово и Затобольный, а также близлежащих садовых товариществ. Для них были организованы пункты временного размещения в микрорайонах Глинки и Керамзитный.

Тем временем вода в микрорайоне Тополя приблизилась к местной школе. Для жителей открыты пункты временного размещения в микрорайонах Увал и Керамзитный. Туда можно уехать на автобусах, которые будут отправлены к остановке «Школа», известили в пресс-службе муниципалитета.

Ранее в Главном управлении МЧС по региону сообщали, что в Курганской области под водой оказались около 1 тыс. приусадебных участков, в том числе с жилыми домами.

Напомним, паводок привел к подтоплениям в ряде других регионов России, в том числе Оренбургской и Тюменской областях.