В Ижевске паводок проходит без каких-либо сюрпризов

Ижевск. Удмуртия. Паводок в Ижевске проходит в штатном режиме. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

Он отметил, что в 2016 году Ижевск был в зоне риска из-за паводковых вод. Но благодаря возведенной вдоль русла реки Иж дамбе несколько лет паводок проходит уверенно и без серьезных последствий.

Все талые воды, которые поступают с территорий Первомайского и Ленинского районов, специалисты с помощью силовых насосов перекачивают в реку Иж. Несмотря на это, за неделю уровень воды в реке снизился на метр.

Дмитрий Чистяков заявил, что сейчас нет поводов для беспокойства. Подрядчик круглосуточно мониторит уровень воды в нижнем бьефе реки.

Помимо этого, сотрудники Минприроды Удмуртии контролируют уровень Ижевского пруда. В феврале-марте здесь установили аккумулирующую емкость, которая может принять паводковые воды. Критических отметок пока не было зафиксировано.

Мониторинг ситуации продлится до середины мая.