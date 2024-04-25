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В Ижевске паводок проходит без каких-либо сюрпризов

10:00, 25 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске паводок проходит без каких-либо сюрпризов
10:00, 25 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
93
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#паводок\n#река Иж\n#Ижевский пруд
Фото: ИА «Сусанин»
93
0

Специалисты следят за уровнем воды в реке Иж и городском пруду.

Ижевск. Удмуртия. Паводок в Ижевске проходит в штатном режиме. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.  

Он отметил, что в 2016 году Ижевск был в зоне риска из-за паводковых вод. Но благодаря возведенной вдоль русла реки Иж дамбе несколько лет паводок проходит уверенно и без серьезных последствий. 

Все талые воды, которые поступают с территорий Первомайского и Ленинского районов, специалисты с помощью силовых насосов перекачивают в реку Иж. Несмотря на это, за неделю уровень воды в реке снизился на метр. 

Дмитрий Чистяков заявил, что сейчас нет поводов для беспокойства. Подрядчик круглосуточно мониторит уровень воды в нижнем бьефе реки.  

Помимо этого, сотрудники Минприроды Удмуртии контролируют уровень Ижевского пруда. В феврале-марте здесь установили аккумулирующую емкость, которая может принять паводковые воды. Критических отметок пока не было зафиксировано.

Мониторинг ситуации продлится до середины мая.  

10:00, 25 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
93
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#паводок\n#река Иж\n#Ижевский пруд