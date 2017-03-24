Женщину признали виновной в служебном подлоге и превышении должностных полномочий.

Балезино. Удмуртия. Выписывавшую себе премию балезинскую чиновницу оштрафовали на 25 тыс рублей. Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Удмуртской Республике, приговор суда вступил в законную силу.

58-летнюю женщину – бывшую главу муниципального образования «Воегуртское» – признали виновной в служебном подлоге и превышении должностных полномочий.

В ходе расследования выяснилось, что чиновница регулярно подписывала распоряжения о выдаче себе самой премии за «успешное выполнение мероприятий по благоустройству территории муниципального образования и освоение бюджетных средств». Вознаграждения за счет средств муниципального бюджета «полагались» главе и в честь государственных праздников.