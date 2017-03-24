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      Выписывавшую себе премию балезинскую чиновницу оштрафовали на 25 тыс рублей

      09:00, 24 марта, 2017
      Ксения Чернова
      09:00, 24 марта, 2017
      Ксения Чернова
      224
      0
      #Балезино\n#финансы и деньги\n#происшествие
      224
      0

      Женщину признали виновной в служебном подлоге и превышении должностных полномочий.

      Балезино. Удмуртия. Выписывавшую себе премию балезинскую чиновницу оштрафовали на 25 тыс рублей. Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Удмуртской Республике, приговор суда вступил в законную силу.

      58-летнюю женщину – бывшую главу муниципального образования «Воегуртское» – признали виновной в служебном подлоге и превышении должностных полномочий.

      В ходе расследования выяснилось, что чиновница регулярно подписывала распоряжения о выдаче себе самой премии за «успешное выполнение мероприятий по благоустройству территории муниципального образования и освоение бюджетных средств». Вознаграждения за счет средств муниципального бюджета «полагались» главе и в честь государственных праздников.

      09:00, 24 марта, 2017
      Ксения Чернова
      224
      0
      #Балезино\n#финансы и деньги\n#происшествие
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