Ижевский автозавод запустит производство универсала Vesta SW в июне 2017 года

Автомобиль в камуфляжной пленке цвета «Лайм» уже заметили на улицах Тольятти.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский автозавод (ООО «Объединенная автомобильная группа», дочерняя структура ОАО «АвтоВАЗ») начнет производство универсала «Лада Веста» SW в июне 2017 года. Об этом рассказал глава Ижевска Юрий Тюрин, выступая на мероприятии по подведению итогов социально-экономического развития города в 2016 году.

По словам Тюрина, в прошлом году объем производства завода в стоимостном выражении увеличился в 1,5 раза.

«Этому способствовало расширение комплектации автомобилей существующего модельного ряда и рынков сбыта. В июне 2017 года планируется запуск производства универсала «Лада Веста» SW», - сказал глава города.

В декабре 2016 года агентство «Интерфакс» сообщало со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки производства, что до конца года завод в Ижевске планирует выпустить по 3 тыс. Lada Vesta SW в модификациях «универсал» и Cross. К диллерам первый автомобили должны поступить к сентябрю 2017 года.

Серийное производство Lada Vesta началось на Ижевском автозаводе 25 сентября 2015 года. Продажи нового автомобиля стартовали в ноябре того же года.

Ижевский универсал Lada Vesta уже заметили на дорогах Тольятти. Снимки новой модификации авто сделал на Южном шоссе города один из интернет-пользователей. В объектив фотокамеры попала пятидверная «Лада Веста», оклеенная камуфляжной пленкой в цвете «Лайм» с нанесенным узором. По всей видимости, автомобиль выехал на тест-драйв.