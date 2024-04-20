Спасатели Удмуртии выехали в пострадавшую от паводка Тюменскую область

Ижевск. Удмуртия. В Тюменскую область отправился отряд из 10 спасателей Удмуртии. Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов.

Руководитель региона напомнил, что на реке Ишим отмечается крупнейший за последние 70 лет паводок. Затопление грозит десятку населенных пунктов, проводится эвакуация населения.

Сотрудники Поисково-спасательной службы Удмуртии помогут коллегам-спасателям и жителям Тюменской области. С собой они везут с собой катера, лодки, палатки.

Помимо эвакуации людей и животных, в задачи команды входит помощь в укреплении дамб, доставка медикаментов и продуктов в подтопленные районы.

«Парням — хорошей дороги, успешно выполнить все задачи и вернуться целыми и невредимыми домой», — добавил глава Удмуртии.