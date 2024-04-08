В Новотроицке Оренбургской области объявили эвакуацию из-за перелива воды через дамбу

Новотроицк. Оренбургская область. Эвакуацию жителей одной из улиц проводят в Новотроицке Оренбургской области. Причина – перелив воды через защитную дамбу, пишет «Интерфакс».

Как сообщил глава Оренбуржья Денис Паслер, дамбу пытаются восстановить, жителей улицы Севастопольской вывозят в пункты временного размещения.

Губернатор добавил, что сооружение отсыпали после масштабного паводка 1957 года, оно защищает город от затопления водой из озеро Сазанье, которое часто выходит из берегов весной. В настоящее время ситуация с подтоплением в Новотроицке находится под контролем властей, уровень воды находится на отметке 8,5 метров. Спецтехника и службы на месте, заверил Денис Паслер.

Новотроицк находится недалеко от границы с Казахстаном, население города составляет порядка 90 тыс. человек.

Напомним, 4 апреля в Оренбургской области объявили режим ЧС регионального уровня. 7 апреля ситуацию признали ЧС федерального масштаба. Подтоплены многие районы Орска и Оренбурга, жителей эвакуируют и обеспечивают материальной помощью. Есть информация о двоих погибших в Орске.