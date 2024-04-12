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В Ижевске открыли пункт сбора помощи для пострадавших от паводков в Оренбуржье

12:50, 12 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В Ижевске открыли пункт сбора помощи для пострадавших от паводков в Оренбуржье
12:50, 12 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
367
0
#Ижевск\n#гуманитарная помощь\n#Оренбургская область\n#паводок
Фото: администрация главы и правительства УР
367
0

По будням туда можно принести питьевую воду, постельные принадлежности и средства личной гигиены.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске открыли пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Оренбургской области. Об этом в соцсетях сообщил руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлёв.

Пункт сбора гуманитарной помощи разместился в Штабе общественной поддержки на улице Наговицына, 9, между Домом правительства и Национальным музеем УР. Сюда можно принести питьевую воду в бутылках, постельные принадлежности, средства личной гигиены. Также в Штабе могут помочь направить денежные переводы в Российский красный крест и Оренбургский фонд поддержки регионального развития и сотрудничества для помощи пострадавшим от паводков в Оренбуржье.

Пункт сбора гуманитарной помощи работает по будням с 09:00 до 20:00.

 

12:50, 12 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
367
0
#Ижевск\n#гуманитарная помощь\n#Оренбургская область\n#паводок