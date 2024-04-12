В Ижевске открыли пункт сбора помощи для пострадавших от паводков в Оренбуржье

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске открыли пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Оренбургской области. Об этом в соцсетях сообщил руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлёв.

Пункт сбора гуманитарной помощи разместился в Штабе общественной поддержки на улице Наговицына, 9, между Домом правительства и Национальным музеем УР. Сюда можно принести питьевую воду в бутылках, постельные принадлежности, средства личной гигиены. Также в Штабе могут помочь направить денежные переводы в Российский красный крест и Оренбургский фонд поддержки регионального развития и сотрудничества для помощи пострадавшим от паводков в Оренбуржье.

Пункт сбора гуманитарной помощи работает по будням с 09:00 до 20:00.