Река Нылга подошла к двум улицам в одноимённом селе в Удмуртии

Нылга. Удмуртия. Весенние воды реки Нылги подошли к жилым домам в одноимённом селе Увинского района Удмуртии. Об этом в соцсетях сообщил премьер-министр республики, Ярослав Семёнов.

«В большинстве рек за минувшие сутки замедлился прирост уровня воды. Двузначные показатели сейчас только у Чепцы и Валы. Нылга хоть и прибавила всего несколько сантиметров, но почти достигла неблагоприятной отметки. Сейчас вода подошла в селе Нылга к улицам Советская и Луговая. Но домовладениям она пока не угрожает», — сообщил премьер-министр.

Он подчеркнул, что противопаводковая комиссия в Увинском районе держит ситуацию на контроле. Подготовлены необходимые стройматериалы для реагирования на ситуацию, если потребуется.

«Река Иж, напротив, в районе Селычки опустилась на 9 см. Однако в Ягане по-прежнему остаются затопленными 10 приусадебных участков. Жилые дома и соцобъекты не подтапливало», — подытожил ежедневную сводку по паводку Ярослав Семёнов.