Почти 60 участков подтопило в Игре

Игра. Удмуртия. В посёлке Игра подтопило 57 придомовых территорий частных хозяйств. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Удмуртии.

Подтопление произошло по причине подъёма уровня воды в реке Лоза. Как сообщает глава Игринского района Александр Чирков, уровень воды в реке на 21 апреля составил 431 см.

В зону подтопления попали десять улиц, на которых проживает 70 человек.

«Социально значимые объекты под подтопление не попали. Пострадавших нет. Транспортное сообщение не нарушено, эвакуация населения не требуется. Системы жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме, в случае необходимости спланирован и подготовлен пункт временного размещения для населения», — сообщил начальник ГУ МЧС по республике Сергей Пряженцев.

Для органов управления территориальной подсистемы РСЧС введён режим повышенной готовности.

Ситуация находится на особом контроле МЧС Удмуртии, мониторинг осуществляется с помощью беспилотников.