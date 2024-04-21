Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Что происходит с Ижевским прудом? Лонгрид Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид

Почти 60 участков подтопило в Игре

20:25, 21 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Почти 60 участков подтопило в Игре
20:25, 21 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
645
0
#паводок\n#реки\n#Удмуртия\n#Игра
Фото: ГУ МЧС по Удмуртии
645
0

Мониторинг ситуации ведётся с помощью беспилотников.

Игра. Удмуртия. В посёлке Игра подтопило 57 придомовых территорий частных хозяйств. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Удмуртии.

Подтопление произошло по причине подъёма уровня воды в реке Лоза. Как сообщает глава Игринского района Александр Чирков, уровень воды в реке на 21 апреля составил 431 см.

В зону подтопления попали десять улиц, на которых проживает 70 человек.

«Социально значимые объекты под подтопление не попали. Пострадавших нет. Транспортное сообщение не нарушено, эвакуация населения не требуется. Системы жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме, в случае необходимости спланирован и подготовлен пункт временного размещения для населения», — сообщил начальник ГУ МЧС по республике Сергей Пряженцев.

Для органов управления территориальной подсистемы РСЧС введён режим повышенной готовности.

Ситуация находится на особом контроле МЧС Удмуртии, мониторинг осуществляется с помощью беспилотников.

20:25, 21 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
645
0
#паводок\n#реки\n#Удмуртия\n#Игра