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Уровень реки Урал в Оренбурге поднялся до 10 метров

15:44, 10 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Уровень реки Урал в Оренбурге поднялся до 10 метров
15:44, 10 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
107
0
#Оренбург\n#город\n#река\n#наводнение\n#потоп\n#эвакуация\n#паводок
Фото: 56.mchs.gov.ru
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В городе подтоплено около 2 тысяч домов.

Оренбург. Оренбургская область. До 10 метров поднялась вода в реке Урал в Оренбурге, пишет Коммерсантъ со ссылкой на РИА Новости. При этом опасным значением считается 930 сантиметров.

О достижении 10-метровой отметки сообщил 10 апреля на встрече с главой Минстроя Иреком Файзуллиным и местными жителями губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

По словам главы Оренбурга Сергея Салмина, в городе подтоплено 2,4 тыс. приусадебных участков и 1,9 тыс. домов. Эвакуировано 865 человек.

Паводок в Оренбургской области в этом году выдался самым многоводным за всю историю наблюдений, считают региональные власти. С 4 апреля в регионе действует режим чрезвычайной ситуации, 7 апреля ситуацию признали ЧС федерального характера. Помимо Оренбурга, подтоплены Орск, Новотроицк, другие населенные пункты. Жителей эвакуируют и обеспечивают материальной помощью. Ущерб оценен предварительно в 21 млрд рублей.

15:44, 10 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
107
0
#Оренбург\n#город\n#река\n#наводнение\n#потоп\n#эвакуация\n#паводок