Уровень реки Урал в Оренбурге поднялся до 10 метров

Оренбург. Оренбургская область. До 10 метров поднялась вода в реке Урал в Оренбурге, пишет Коммерсантъ со ссылкой на РИА Новости. При этом опасным значением считается 930 сантиметров.

О достижении 10-метровой отметки сообщил 10 апреля на встрече с главой Минстроя Иреком Файзуллиным и местными жителями губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

По словам главы Оренбурга Сергея Салмина, в городе подтоплено 2,4 тыс. приусадебных участков и 1,9 тыс. домов. Эвакуировано 865 человек.

Паводок в Оренбургской области в этом году выдался самым многоводным за всю историю наблюдений, считают региональные власти. С 4 апреля в регионе действует режим чрезвычайной ситуации, 7 апреля ситуацию признали ЧС федерального характера. Помимо Оренбурга, подтоплены Орск, Новотроицк, другие населенные пункты. Жителей эвакуируют и обеспечивают материальной помощью. Ущерб оценен предварительно в 21 млрд рублей.