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В Удмуртии определили даты начала понижения уровня воды на четырёх крупных водохранилищах

17:50, 13 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии определили даты начала понижения уровня воды на четырёх крупных водохранилищах
17:50, 13 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
182
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#паводок
Источник фото: Минприроды Удмуртии
182
0

Работу планируется завершить к 20 марта.

Камбарка. Удмуртия. В Удмуртии уже установили даты предпаводковой сработки других гидроузлов на четырёх крупных водохранилищах. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии. 

Предполоводное понижение уровня воды с 25 февраля начнётся на гидроузле на реке Камбарка. С 3 марта уровень воды начнут понижать на реке Пудем в посёлке Пудем Ярского района. А с 11 марта — на гидроузле на реке Вотка в Воткинске. 

В Камбарке и Воткинске интенсивность снижения воды за сутки будет 1-2 см, а в посёлке Пудем — 2-3 см. Работы планируется завершить до 20 марта.

Напомним, что в Удмуртии уже началась подготовка к весеннему паводку. 12 февраля снижать уровень воды стали на пруду Ижевска

17:50, 13 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
182
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#паводок