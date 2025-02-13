Камбарка. Удмуртия. В Удмуртии уже установили даты предпаводковой сработки других гидроузлов на четырёх крупных водохранилищах. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

Предполоводное понижение уровня воды с 25 февраля начнётся на гидроузле на реке Камбарка. С 3 марта уровень воды начнут понижать на реке Пудем в посёлке Пудем Ярского района. А с 11 марта — на гидроузле на реке Вотка в Воткинске.

В Камбарке и Воткинске интенсивность снижения воды за сутки будет 1-2 см, а в посёлке Пудем — 2-3 см. Работы планируется завершить до 20 марта.

Напомним, что в Удмуртии уже началась подготовка к весеннему паводку. 12 февраля снижать уровень воды стали на пруду Ижевска.