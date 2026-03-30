Вавож. Удмуртия. В Вавожском районе Удмуртии полностью перекрыли движение по мосту у деревни Гуляево на время паводка. Об этом сообщил в соцсетях глава района Сергей Зорин.

«С сегодняшнего дня движение автотранспорта по Гуляевскому мосту запрещено для предотвращения несчастных случаев. Уровень воды над мостом составляет 15 см. Угрозы подтопления деревни Гуляево нет. Ситуация на постоянном контроле экстренных служб», — написал глава района.

Доехать до Гуляево можно в объезд: с. Вавож – с. Нюрдор-Котья – д. Лыстем – с. Какмож –д. Нижний Юсь – станция Гуляевская ж/д площадка – д. Гуляево (37 км).

Также Сергей Зорин заверил, что жизнеобеспечение населения не нарушено: установлен график подвоза продуктов от Вавожского РайПО; учащиеся переведены на дистанционное обучение.