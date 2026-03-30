Движение по Гуляевскому мосту закрыли в Удмуртии на время паводка

08:45, 30 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Дмитрий Стрелков
журналист
#Вавожский район\n#паводок
Источник фото: администрация Вавожского района УР
Добраться до самого Гуляево можно в объезд в 37 км.

Вавож. Удмуртия. В Вавожском районе Удмуртии полностью перекрыли движение по мосту у деревни Гуляево на время паводка. Об этом сообщил в соцсетях глава района Сергей Зорин.

«С сегодняшнего дня движение автотранспорта по Гуляевскому мосту запрещено для предотвращения несчастных случаев. Уровень воды над мостом составляет 15 см. Угрозы подтопления деревни Гуляево нет. Ситуация на постоянном контроле экстренных служб», — написал глава района.

Доехать до Гуляево можно в объезд: с. Вавож – с. Нюрдор-Котья – д. Лыстем – с. Какмож –д. Нижний Юсь – станция Гуляевская ж/д площадка – д. Гуляево (37 км).

Также Сергей Зорин заверил, что жизнеобеспечение населения не нарушено: установлен график подвоза продуктов от Вавожского РайПО; учащиеся переведены на дистанционное обучение.

