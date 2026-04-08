Ува. Удмуртия. В посёлке Ува в Удмуртии за прошедшую ночь уровень воды в реке не поднялся. О мониторинге паводка рассказал глава Увинского района Владимир Головин в соцсетях.

«Со вчерашнего дня начали укреплять береговую линию мешками с песком, прокладывать поддоны там, где пройти уже сложно. Благодарю всех жителей за общее понимание ситуации, где-то терпение и готовность подключиться к помощи», — рассказал глава района.

Напомним, ранее селяне жаловались на затопление подходов к мосту у ул. Набережной в Уве.

Также укреплять берег и использовать мотопомпы на улицах начали в посёлке Кизнер.