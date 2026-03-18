Удмуртия. Подразделения филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Удмуртэнерго» приняли участие во Всероссийских командно-штабных учениях для отработки действий по ликвидации возможных последствий половодья. Готовность энергетиков получила высокую оценку руководителей учений.

Подразделения и службы филиала «Удмуртэнерго» полностью готовы к прохождению весеннего половодья. На предприятии созданы паводковые комиссии, работа которых направлена на обеспечение надежной и безаварийной работы электросетевых объектов.

По прогнозам специалистов, половодье в Удмуртии из-за большого уровня выпавших в течение зимы осадков значительно превысит средние значения. Пик паводка и вскрытие большинства рек ожидается в середине апреля.

Энергетики провели проверку состояния всех электроподстанций, расположенных вблизи рек и попадающих в зону риска, проверили обходные и резервные схемы питания подстанций. Особое внимание уделяется отдельным участкам линий электропередачи, которые пересекают реки, и могут оказаться в зоне подтопления. Организовано постоянное наблюдение за состоянием фундаментов опор линий электропередачи, защиты оснований опор, находящихся в поймах рек Кама, Чепца, Позимь, Лоза, Иж, Вала, Нылга и др. Всего энергетики контролируют состояние 336 энергообъектов всех классов напряжений.

На объектах электросетевого комплекса проверяется состояние дренажных устройств и средств водоотлива, исправность стационарных и передвижных насосов, плавсредств, инструмента, спецтехники, машин и механизмов. В рамках подготовки к ликвидации возможных повреждений сформирован аварийный запас материалов. К ликвидации возможных нештатных ситуаций на энергообъектах готовы 79 бригад энергетиков (341 человек, 154 ед. автомобильной и специальной техники).

Все организационные и технические противопаводковые мероприятия энергетики проводят во взаимодействии с гидрометеорологическими службами, ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, паводковыми комиссиями всех муниципальных образований, находящихся в зоне ответственности филиала «Удмуртэнерго».

