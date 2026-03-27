Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Аксион»: в интересах космоса Лонгрид Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид

На двух реках в Удмуртии провели взрывные работы

10:00, 27 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
На двух реках в Удмуртии провели взрывные работы
10:00, 27 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
176
0
#Удмуртия\n#Воткинский район\n#Киясовский район\n#реки\n#половодье\n#паводок
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
176
0

Лёд взрывают для обеспечения безопасного пропуска паводковых вод.

Воткинск. Удмуртия. На реках Кырыкмас в Киясовском районе и Сива в Воткинском районе Удмуртии 25 и 26 марта провели взрывные работы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, толщина льда на реке Сива составляла 50 сантиметров.

Далее вскроют лед на Чепце в Балезинском и Глазовском районах. Отмечается, что работы необходимы для обеспечения безопасного пропуска паводковых вод, защиты низководных мостов от ледовых нагрузок, недопущения образования ледовых заторов и разлива рек, предотвращения подтопления населенных пунктов.

«Согласно долгосрочному прогнозу, прохождение весеннего половодья ожидается на уровне средних многолетних значений. Вскрытие рек прогнозируется в период с 7 по 23 апреля», — говорится в сообщении.

Также по новому мосту через реку Сиву в Воткинском районе Удмуртии запустили рабочее движение.

Видео: Игорь Асабин

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

10:00, 27 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
176
0
#Удмуртия\n#Воткинский район\n#Киясовский район\n#реки\n#половодье\n#паводок