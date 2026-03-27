Воткинск. Удмуртия. На реках Кырыкмас в Киясовском районе и Сива в Воткинском районе Удмуртии 25 и 26 марта провели взрывные работы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, толщина льда на реке Сива составляла 50 сантиметров.

Далее вскроют лед на Чепце в Балезинском и Глазовском районах. Отмечается, что работы необходимы для обеспечения безопасного пропуска паводковых вод, защиты низководных мостов от ледовых нагрузок, недопущения образования ледовых заторов и разлива рек, предотвращения подтопления населенных пунктов.

«Согласно долгосрочному прогнозу, прохождение весеннего половодья ожидается на уровне средних многолетних значений. Вскрытие рек прогнозируется в период с 7 по 23 апреля», — говорится в сообщении.

Также по новому мосту через реку Сиву в Воткинском районе Удмуртии запустили рабочее движение.

Видео: Игорь Асабин