Роспотребнадзор: в подтопленных районах Удмуртии сохраняется стабильная санитарная обстановка

09:45, 09 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Роспотребнадзор: в подтопленных районах Удмуртии сохраняется стабильная санитарная обстановка
09:45, 09 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
191
0
#Удмуртия\n#паводок
Источник фото: ИА «Сусанин»
191
0

Вспышки заболеваний не зафиксированы.

Ижевск. Удмуртия. В населенных пунктах Удмуртии, оказавшихся в зоне подтопления, санитарно-эпидемиологическая ситуация оценивается как благополучная. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

По данным ведомства, на сегодняшний день в Увинском, Игринском, Кизнерском и Малопургинском районах не зарегистрировано очагов острых кишечных инфекций, энтеровирусных инфекций, геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) и вирусного гепатита А.

Согласно результатам лабораторных исследований, проведенных в зонах подтопления, вода в разводящей сети находится в норме и безопасна для употребления.

Властям на местах поручено организовать и провести дератизацию и дезинфекцию на подтопленных территориях после схода воды.

09:45, 09 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
191
0
#Удмуртия\n#паводок