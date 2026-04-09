Ижевск. Удмуртия. В населенных пунктах Удмуртии, оказавшихся в зоне подтопления, санитарно-эпидемиологическая ситуация оценивается как благополучная. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

По данным ведомства, на сегодняшний день в Увинском, Игринском, Кизнерском и Малопургинском районах не зарегистрировано очагов острых кишечных инфекций, энтеровирусных инфекций, геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) и вирусного гепатита А.

Согласно результатам лабораторных исследований, проведенных в зонах подтопления, вода в разводящей сети находится в норме и безопасна для употребления.

Властям на местах поручено организовать и провести дератизацию и дезинфекцию на подтопленных территориях после схода воды.