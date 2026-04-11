Ижевск. Удмуртия. За сутки уровень воды на шести реках Удмуртии пошёл на спад. Об этом в своих соцсетях рассказал председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.

Уровень воды уменьшился в реках: Лоза, Люга, Тыжма, Ува, Нылга и в реке Чепца в Дебёсском районе. В реках Иж, Кильмезь и Селычка уровень воды пока не изменился.

По данным на утро 11 апреля, в зоне подтопления остаются 185 придомовых территорий, один низководный мост и два участка автомобильной дороги. Подтопления зафиксированы в Малопургинском, Игринском, Кизнерском, Увинском, Дебёсском, Селтинском и Балезинском районах. В пяти из этих районов врачи проводят вакцинацию жителей от гепатита А.

Глава Малопургинского района Александр Деев рассказал, что вода из реки Иж дошла до территории базы отдыха «Тюрагай» и проникла в некоторые домики.

Напомним, в Глазове из-за повышения уровня воды в Чепце вывозят собак из приюта.