Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

На шести реках Удмуртии за сутки снизился уровень воды

12:30, 11 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
На шести реках Удмуртии за сутки снизился уровень воды
#Удмуртия\n#паводок\n#реки
Источник фото: vk.com/rv.efimov
В зоне подтопления остаются 185 придомовых территорий.

Ижевск. Удмуртия. За сутки уровень воды на шести реках Удмуртии пошёл на спад. Об этом в своих соцсетях рассказал председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.

Уровень воды уменьшился в реках: Лоза, Люга, Тыжма, Ува, Нылга и в реке Чепца в Дебёсском районе. В реках Иж, Кильмезь и Селычка уровень воды пока не изменился.

По данным на утро 11 апреля, в зоне подтопления остаются 185 придомовых территорий, один низководный мост и два участка автомобильной дороги. Подтопления зафиксированы в Малопургинском, Игринском, Кизнерском, Увинском, Дебёсском, Селтинском и Балезинском районах. В пяти из этих районов врачи проводят вакцинацию жителей от гепатита А.

Глава Малопургинского района Александр Деев рассказал, что вода из реки Иж дошла до территории базы отдыха «Тюрагай» и проникла в некоторые домики. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

