Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

В Кизнере подтопило 50 дворов из-за подъёма воды в реках

10:26, 06 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Источник фото: МЧС Удмуртии
Транспортное сообщение не нарушено. 

Удмуртия. По состоянию на утро 6 апреля в посёлке Кизнер произошло подтопление 50 дворов многоквартирных и частных домов по шести улицам. Причиной стал подъём уровня воды в реках Люга и Тыжма. Об этом сообщили в МЧС Удмуртии.

Также остаются подтопленными придомовые территории в селе Яган Малопургинского района и посёлке Игра Игринского района.

Во всех случаях пострадавших нет. Транспортное сообщение не нарушено, эвакуация населения не требуется. На случай ухудшения обстановки районные администрации подготовили плавсредства и пункты временного размещения.

Заместитель начальника МЧС Удмуртии Вячеслав Мозгов обратился к жителям частного сектора, особенно в низинных районах и вблизи водотоков, с рекомендациями по упреждающим мерам личной безопасности:

– очистить территорию от снега;
– прочистить водоотводные канавы и трубы для беспрепятственного прохода талых вод;
– продумать возможность откачки воды (электронасосы, вёдра);
– перенести ценные вещи и продовольственные запасы из подполья на возвышенные места или верхние этажи;
– подготовить «тревожный чемоданчик» с документами, деньгами, запасом питьевой воды и тёплыми вещами.

При первых признаках подтопления необходимо обесточить здание, отключить электроприборы и погасить огонь в печах.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

