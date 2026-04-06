Удмуртия. По состоянию на утро 6 апреля в посёлке Кизнер произошло подтопление 50 дворов многоквартирных и частных домов по шести улицам. Причиной стал подъём уровня воды в реках Люга и Тыжма. Об этом сообщили в МЧС Удмуртии.

Также остаются подтопленными придомовые территории в селе Яган Малопургинского района и посёлке Игра Игринского района.

Во всех случаях пострадавших нет. Транспортное сообщение не нарушено, эвакуация населения не требуется. На случай ухудшения обстановки районные администрации подготовили плавсредства и пункты временного размещения.

Заместитель начальника МЧС Удмуртии Вячеслав Мозгов обратился к жителям частного сектора, особенно в низинных районах и вблизи водотоков, с рекомендациями по упреждающим мерам личной безопасности:

– очистить территорию от снега;

– прочистить водоотводные канавы и трубы для беспрепятственного прохода талых вод;

– продумать возможность откачки воды (электронасосы, вёдра);

– перенести ценные вещи и продовольственные запасы из подполья на возвышенные места или верхние этажи;

– подготовить «тревожный чемоданчик» с документами, деньгами, запасом питьевой воды и тёплыми вещами.

При первых признаках подтопления необходимо обесточить здание, отключить электроприборы и погасить огонь в печах.