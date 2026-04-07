Кизнер. Удмуртия. Противопаводковые мероприятия в Кизнере продолжаются в круглосуточном режиме. Об этом сообщил в соцсетях глава Кизнерского района Удмуртии Александр Плотников. Напомним, здесь подтопленными остаются 50 придомовых территорий.

«Сегодня укрепили береговую линию для предотвращение дальнейшего размыва реки Тыжма. Ведём откачку воды с улиц — мотопомпы работают по нескольким адресам», — сообщил глав района.

Пока помпы качают воду на улицах Ольховая, Пролетарская, Калинина, Южная, Красноармейская. На случай эвакуации готовы пункты временного размещения.