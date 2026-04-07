В удмуртском Кизнере укрепили берег реки в паводок и включили мотопомпы на улицах

В удмуртском Кизнере укрепили берег реки в паводок и включили мотопомпы на улицах
15:20, 07 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Кизнер\n#паводок
Источник фото: администрация Кизнерского района УР
ПВР на время паводка уже готовы в райцентре.

Кизнер. Удмуртия. Противопаводковые мероприятия в Кизнере продолжаются в круглосуточном режиме. Об этом сообщил в соцсетях глава Кизнерского района Удмуртии Александр Плотников. Напомним, здесь подтопленными остаются 50 придомовых территорий.

«Сегодня укрепили береговую линию для предотвращение дальнейшего размыва реки Тыжма. Ведём откачку воды с улиц — мотопомпы работают по нескольким адресам», — сообщил глав района.

Пока помпы качают воду на улицах Ольховая, Пролетарская, Калинина, Южная, Красноармейская. На случай эвакуации готовы пункты временного размещения.

