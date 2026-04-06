Жители Удмуртии сообщили о затоплении спуска к мосту через реку Ува

14:35, 06 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Ува\n#паводок
Источник фото: "Яндекс Карты"
Администрацию района просят помочь в доставке до центра посёлка и больницы.

Ува. Удмуртия. в районе ул. Набережной в посёлке Ува затопило спуск у моста через одноимённую реку. Об этом сообщают местные жители.

Напомним, в преддверии паводка в райцентре решили разобрать временный мост в районе лесозавода

В воскресенье, 5 апреля, глава Увинского района Владимир Головин сообщил в соцсетях, что «река Ува стремительно поднимается и подходит к критической отметке. Уже есть места, где вода вышла из берегов».

Утром 6 апреля одна из жительниц Увы сообщила главе в комментариях, что спуск на ул. Набережную у моста на Зареку уже затопило.

«Как нам добираться с улиц Олимпийской, Комсомольской, Луговой до автобуса №9 в микрорайоне лесозавода? А автобус №5 отменили с 30 марта. Такси очень дорого. Примите, пожалуйста, меры, чтобы наши жители могли попасть в центр, больницу», — обратилась к главе селянка.

