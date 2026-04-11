Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Из-за повышения уровня воды в Чепце в Глазове вывозят собак из приюта

11:30, 11 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
16
0
#Глазов
#Удмуртия
#паводок
#животные
Источник фото: vk.com/konovaloovsn
16
0

Для городских служб ввели режим повышенной готовности.

Глазов. Удмуртия. Для служб Глазова ввели режим повышенной готовности из-за поднятия уровня воды в Чепце. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Сергей Коновалов.

До «уровня опасного явления» воде осталось подняться на 1,3 метра. В городе продолжается круглосуточное дежурство, также идёт подготовка мешков с песком. Помимо этого Сергей Коновалов поручил установить сигнальные ограждения на дороге к Хутору и взять на особый контроль строительные площадки вдоль Чепцы и соцобъекты в возможной зоне подтопления.

Сейчас из местного приюта вывозят собак на места временной передержки, а также в помещения и на территории городской службы эксплуатации и ремонта и ЖКУ. В Глазове предвидели такое развитие событий, поэтому заранее подготовили площадку для размещения животных.

Жителей Западного посёлка и СНТ «Восход» вновь предупреждают о необходимости поднять ценные вещи, вывезти животных и приготовиться к эвакуации. В городе уже готовы пункты временного размещения эвакуированных, при необходимости в них будет организовано питание.

Обо всех случаях подтопления жилых домов, территорий, других опасных ситуациях нужно сообщать по номеру: 8(34141)28612 или 8(34141)50067. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

16
0
