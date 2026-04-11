Глазов. Удмуртия. Для служб Глазова ввели режим повышенной готовности из-за поднятия уровня воды в Чепце. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Сергей Коновалов.

До «уровня опасного явления» воде осталось подняться на 1,3 метра. В городе продолжается круглосуточное дежурство, также идёт подготовка мешков с песком. Помимо этого Сергей Коновалов поручил установить сигнальные ограждения на дороге к Хутору и взять на особый контроль строительные площадки вдоль Чепцы и соцобъекты в возможной зоне подтопления.

Сейчас из местного приюта вывозят собак на места временной передержки, а также в помещения и на территории городской службы эксплуатации и ремонта и ЖКУ. В Глазове предвидели такое развитие событий, поэтому заранее подготовили площадку для размещения животных.

Жителей Западного посёлка и СНТ «Восход» вновь предупреждают о необходимости поднять ценные вещи, вывезти животных и приготовиться к эвакуации. В городе уже готовы пункты временного размещения эвакуированных, при необходимости в них будет организовано питание.

Обо всех случаях подтопления жилых домов, территорий, других опасных ситуациях нужно сообщать по номеру: 8(34141)28612 или 8(34141)50067.